Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını - Son Dakika
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Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını

04.05.2022 11:12

- Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını Valla ve Horma kanyonları bayram tatilinde büyük ilgi görüyor Bu ilçedeki kanyonlar doğal güzellikleri ile mest ediyor 3 kilometrelik ahşap platformla geçiliyor, görenler hayran kalıyor Kastamonu'da bulunan dünyanın en derin...

- Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını

Valla ve Horma kanyonları bayram tatilinde büyük ilgi görüyor

Bu ilçedeki kanyonlar doğal güzellikleri ile mest ediyor

3 kilometrelik ahşap platformla geçiliyor, görenler hayran kalıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da bulunan dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla ile 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile mest eden kanyonlarda tatilin tadını çıkartıyor.

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçesi Pınarbaşı'da bulunan dünyanın en derin kanyonu olarak gösterilen Valla ile Horma Hanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğruyor. Derinliği bin 200 metreyi bulan Valla kanyonunu ziyaret eden vatandaşlar, seyir taraşında doğal güzellikleri izleme fırsatı buluyor. Barındırdığı riskler sebebi ile geçilmesi en zor kanyonlar arasında yer alan Valla, 12 kilometrelik yürüyüşle geçilebiliyor.

3 kilometrelik Horma Kanyonu mest ediyor

Zarı Çayı üzerinde bulunan ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla geçilebilen Horma Kanyonu ise vatandaşlara doğanın eşsiz güzellikleri arasında yürüyüş yapma fırsatı sunuyor. Yer yer kanyonda metrelerde yükseklikteki kayaların arasında yürüme şansı sağlanan kanyon doğal güzelliği ile ziyaretçilerini mest ediyor.

Bu bayram ziyaretçi akınına uğruyor

Pandemi sebebi ile yaklaşık 2 yıldır çok az sayıda vatandaşın ziyaret ettiği Valla ve Horma kanyonları, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor. Bayram tatilini doğa içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren kanyonlara akın etmeye başladı. Birçok farklı şehirden gelen binlerce vatandaş, Horma Kanyonu'nda eşsiz doğal güzellikler içerisinde yürüyüş yapıp, seyir terasından Valla Kanyonu'nu izliyor.

"Böyle bir cennetin içine düşmek çok güzel"

Ailesi ile birlikte kanyonları görmeye gelen Bahar Koç isimli vatandaş, "Çok beğendik. Daha önce de gelmiştim. Ailemle birlikte gelmek istedim. Çok rüzgarlı, coşkulu ve heyecanlı bir yer. Derinlik çok güzel. Burayı herkesin görmesi lazım. Sanki dünyanın en yüksek tepesindeymişim gibi kendimi hissediyorum. Gelirken ince giyinsinler, çok kalın kıyafetler giymesinler. Ama yanlarına bir hırka ile su alsınlar. Böyle bir cennetin içine düşmek çok güzel. Herkesin görebilmesini çok isterim" dedi.

"Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer"

Üniversite öğrencisi Mizgin Kaynar ise, kanyonları herkesin görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bayramdan dolayı memleketimize gidemedik. Bugün Kastamonu'nun ilçelerini gezmek istedik. Valla Kanyonu'na geldik. Çok muazzam bir yer, bayıldım. Çok derin ve yüksek. Çok inişli ve çıkışlı yolları var. Yoruyor ama değmenize değiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Doğa ile iç içesin, hiç görmediğin yolları görüyorsun. Ben ilk defa gördüm, çok muazzam" diye konuştu.

Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını
Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını
Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını
Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını

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Ramazan Bayramı, Pınarbaşı, Kastamonu, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en dirin kanyonuna bayram tatilinde ziyaretçi akını - Son Dakika


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