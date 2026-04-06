“Dünyanın en güzel kızı" Thylane Blondeau 25 yaşında

Henüz çocuk yaşta modellik kariyerine başlayan ve güzelliğiyle dünya çapında tanınan Thylane Blondeau, yeni yaşını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü model, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.
25 yaşına giren Blondeau’nun nostaljik paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, hayranları da yeni yaşını kutlayan mesajlar paylaştı.
Thylane Blondeau, henüz 6 yaşındayken “dünyanın en güzel kızı” olarak anılmaya başlamış ve modellik kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştı.
