Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı
15 dakika önce
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in kontrolündeki Fransız spor otomobil markası Bugatti, şimdiye kadar yapılmış en pahalı otomobilini Cenevre'de görücüye çıkardı.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen
'in kontrolündeki Fransız spor otomobil markası Bugatti
, şimdiye kadar yapılmış en pahalı otomobilini Cenevre
'de görücüye çıkardı. La Voiture Noire 19 milyon dolara alıcı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:10
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