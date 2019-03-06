Son Dakika Haberleri: Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı

Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı

15 dakika önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in kontrolündeki Fransız spor otomobil markası Bugatti, şimdiye kadar yapılmış en pahalı otomobilini Cenevre'de görücüye çıkardı.

Dünyanın en pahalısı Cenevre'de satıldı, System.String[]
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in kontrolündeki Fransız spor otomobil markası Bugatti, şimdiye kadar yapılmış en pahalı otomobilini Cenevre'de görücüye çıkardı. La Voiture Noire 19 milyon dolara alıcı buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:10 

Volkswagen, Cenevre, Ekonomi
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