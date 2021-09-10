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Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş - Son Dakika

Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş

10.09.2021 17:01

44 yıllık hayatının 42 yılını esir halde geçiren ve 5 yavrusu ile birlikte arkadaşlarının da ölümüyle birlikte beton bir tankın içinde son 10 yıldır yalnız yaşayan Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihar etmeye çalıştı. Psikolojisi bozulduğu ifade edilen balinanın o görüntüleri herkesin yüreğini parçaladı.

Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan dünyanın en ünlü balinası, intihar girişiminde bulundu. Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı. 42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.

KAFASINI DEFALARCA DUVARA VURURAK İNTİHARA KALKIŞTI

Eski bir eğitmen Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak intihar etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı. Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Kiska'nın psikolojisinin bozuk olduğunu da söyleyen Demers, paylaştığı başka bir videoda ise "Bu da başka bir açı. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska'nın psikolojisi bozuk" dedi.

Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş

İzlanda, İntihar, Kanada, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş - Son Dakika
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