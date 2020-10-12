Dünyanın paraşütle atlayan en yaşlı kişisi İngiltere'de öldü

İngiltere'nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi Dilys Price,88 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Cardiff kentinde emekli öğretmen ve toplamda 1,139 ile paraşütle atlayan en yaşlı kişisi Dilys Price,88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cardiff'te yaşayan emekli öğretmen Price, 2013'te 80 yaşındayken, 'paraşütle atlayan en yaşlı kadın' olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girmişti.