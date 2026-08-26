Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı - Son Dakika
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Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı
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Dünyanın önde gelen milyarderleri bu kez bir iş merkezinde değil, Adriyatik’in ortasındaki lüks bir yatta buluştu. Jeff Bezos, Jan Koum ve Barry Diller’ın Hırvatistan açıklarında aynı süperyatta bir araya gelmesi dikkat çekerken, üç ismin ne konuştuğu gizemini koruyor.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos, Jan Koum ve Barry Diller, Hırvatistan açıklarında lüks bir süperyatta bir araya geldi. Servetleri toplamı yaklaşık 292,5 milyar doları bulan üç ismin buluşmasının nedeni ise açıklanmadı.

MİLYARDERLER ADRİYATİK'TE BULUŞTU 

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum ve medya patronu Barry Diller, Hırvatistan’ın Adriyatik kıyılarında aynı teknede görüntülendi.

Koum’un yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Moonrise isimli süperyatı, Mljet Adası açıklarına demirledi. Bezos’un öğleden sonra yata gelmesiyle üç milyarder aynı teknede buluştu.

Üç iş insanının bir araya gelmesi kısa sürede dikkat çekerken, görüşmenin hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

TOPLAM SERVETLERİ 292 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Forbes’un 25 Ağustos 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarder verilerine göre Jeff Bezos’un serveti yaklaşık 269,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’un yaklaşık 16,7 milyar dolar, medya patronu Barry Diller’ın ise 6,1 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Böylece üç ismin toplam serveti yaklaşık 292,5 milyar dolara ulaşıyor.

SÜPERYAT  16 MİSAFİR AĞIRLAYABİLİYOR 

Üç milyarderin buluştuğu Moonrise da lüks özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrelik süperyat, 16 misafir ile 32 kişilik mürettebatı ağırlayabilecek kapasiteye sahip.

Yatın Hırvatistan kıyılarında demirlemesi ve dünyanın en zengin isimlerinden üçünün aynı teknede buluşması, görüşmenin içeriğine ilişkin merakı daha da artırdı. Ancak taraflardan toplantının gündemine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Hırvatistan, Jeff Bezos, Jan Koum, Whatsapp, Son Dakika

Son Dakika Jeff Bezos Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı - Son Dakika

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