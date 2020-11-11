Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor - Son Dakika

Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor

11.11.2020 12:19

"Dünyanın Üçüncü Kutbu" olarak adlandırılan Çin'de bulunan Qilian Buzulları erime tehlikesi karşı karşıya. Bilim adamları, Qilian Buzullarının 1950 yılından bu yana 450 metre geri çekildiğini ortaya koydu.

"Dünyanın Üçüncü Kutbu" olarak adlandırılan Çin'de bulunan Qilian Buzulları erime tehlikesi karşı karşıya. Bilim adamları, Qilian Buzullarının 1950 yılından bu yana 450 metre geri çekildiğini ortaya koydu.

Küresel ısınma dünya genelindeki doğal hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çin'in kuzey batısında yer alan Gansu eyaletinde bulunan Qilian Dağları da küresel ısınma ile karşı karşıya. Küresel ısınmanın bölgeye etkisini gözlemlemek için Qilian Dağları'nda kurulan gözlemevinde görev yapan bilim adamları yürüttükleri araştırmalarla "Dünyanın Üçüncü Kutbu" olarak adlandırılan Qilian Dağlarındaki buzulların alarm verdiğini ortaya koydu. Bilim adamları, Qilian Dağları'nın en büyük buzulu Laohugou no.12'de gerçekleştirilen ölçümlerde yüzde 7 küçüldüğünü ifade ederek, yaşanan erimenin ise her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Gözlemevi Müdürü Qin Xiang, 1950 yılından bu yana yapılan ölçümlerde Qilian Buzulları'nın 450 metre geri çekildiğini ve erimesi sonucu 13 metre yükseklik kaybettiğini bildirdi. Qin, "Küçülen buzulun erime hızı gerçekten şok edici" ifadelerini kullandı. Qin, 1950'den bu yana Qilian Dağları'nda hava sıcaklığının 1.5 santigrat derece yükseldiğini ve ısınmanın durma belirtisi göstermediğine değinirken, tepeler üzerinde yer alan 2 bin 684 buzul için sonuçların korkunç olduğunu söyledi.

(İHA)

Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor
Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor
Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor
Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Küresel Isınma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın Üçüncü Kutbu Qilian Buzulları alarm veriyor - Son Dakika


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