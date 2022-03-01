"Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden 1500 gram esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği çıktı.

Polisin dur ihtarına uymayan araç yarım saatlik kovalamaca ardından Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsü S.A.(24 ) Polis tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 1500 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR