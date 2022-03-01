"Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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"Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

01.03.2022 16:27
"Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'ın Bismil Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden 1500 gram esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği çıktı.

Diyarbakır'ın Bismil Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden 1500 gram esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği çıktı.

Polisin dur ihtarına uymayan araç yarım saatlik kovalamaca ardından Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsü S.A.(24 ) Polis tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 1500 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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