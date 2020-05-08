Durağan'da özel idare yatırımları - Son Dakika

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Durağan ilçesini ziyaret etti.



Durağan temaslarında ilk olarak İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol'u ziyaret eden Genel Sekreter Çınkıl, Durağan'da uygulamaya başlanacak KÖYDES 2020 yılı yatırım programına dair Kaymakam Çelikkol ile değerlendirmelerde bulundu. Ardından Durağan Belediyesini ziyaret eden Genel Sekreter Çınkıl, burada Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Usta, İl Genel Meclisi Üyeleri Yılmaz Şahin ve Mahmut Yurtsever ile bir araya gelerek İl Özel İdare uhdesinde yürütülen çalışmalarla ilgili beklenti ve talepleri dinledi, ayrıca yeni döneme ilişkin planlanan yatırımlar hakkında da fikir alışverişinde bulundu.



Genel Sekreter Yahya Çınkıl, daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan, İlçe Başkanı Ahmet Usta ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Durağan'da Özel İdare uhdesinde yürütülen Aile Sağlığı Merkezi-Toplum Sağlığı Merkezi-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Durağan İlçesi Özel İdare Müdürlüğü ile bakımevi ve şantiyelerdeki personeli ziyaret ederek programını sonlandıran Genel Sekreter Çınkıl, buradaki personelle bir süre sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. - SİNOP