Manisa'da bir otomobilde 4 bin 571 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 571 uyuşturucu hap bulundu.

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