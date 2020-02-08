Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da başladı

Adana'da organize edilen Durgunsu Kano Uzun Mesafe (5 bin metre) Milli Takım Seçme Yarışları başladı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 11 ildeki 18 kulüpten 110 sporcu katılıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin güzel bir organizasyon ev sahipliği yaptığını söyledi.

İklim şartlarının Adana'da elverişli olduğunu aktaran Kabakçı, "5 bin metre yarışlarımız başladı ve bugün sona erecek. Yarışların ardından madalya töreni yapacağız. Burada başarılı olacak sporcularımız Uluslararası Gloria Cup 2020'de mücadele edecek milli takımımızı oluşturacak." diye konuştu.

Federasyon İl Temsilcisi Harun Akıllı da sporculara başarılar dileyerek, Adana Valiliği, Sarıçam Belediyesi ve yarışların kentte düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Kano Federasyonuna teşekkür etti.