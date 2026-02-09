Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları için başantrenör oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları için başantrenör oldu

Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları için başantrenör oldu
09.02.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları hazırlıkları için milli takım başantrenörü atandı.

Erzurumlu antrenör Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlık için milli takım başantrenörlüğüne getirildi.

Dursunoğlu, AA muhabirine, Gençlik Olimpiyat Oyunları için milli takım başantrenörlüğüne getirilmekten onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli takım kampının 13 Şubat'ta Kastamonu'da Dünya Kupası ve Gençlik Olimpiyatları Oyunları eleme müsabakalarıyla başlayacağını ifade eden Dursunoğlu, şöyle konuştu:

"20 gün sürecek kampın ardından milli takım, 8-15 Mart tarihlerinde Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Dünya Kupası'nda vize alan sporcular 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Senegal'in Dakar kentinde gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar planlı şekilde sürüyor."

Kaynak: AA

Milli Takım, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları için başantrenör oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

16:50
Tartışma yaratan özel hamburger Fiyatını duyunlar “Şaka mı“ diyor
Tartışma yaratan özel hamburger! Fiyatını duyunlar "Şaka mı?" diyor
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:54:53. #7.11#
SON DAKİKA: Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyatları için başantrenör oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.