'Duruş' minyatür sergisi, Üsküdar'da sanatseverleri ağırlıyor - Son Dakika

'Duruş' minyatür sergisi, Üsküdar'da sanatseverleri ağırlıyor

İSTANBUL - Üsküdar'daki Nevmekan Bağlarbaşı Galeri, 'Duruş' minyatür sergisi ile sanatseverlere kapılarını açtı. Sanatçı Taner Alakuş ve ekibinin birlikte hazırladığı özgün ve güncel eserlerden oluşan Duruş Sergisi, minyatür sanatının inceliklerini sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi.

Üsküdar Nevmekan Bağlarbaşı Galeri, birbirinden farklı minyatür eserlerinin yer aldığı Duruş sergisi ile sanatseverleri ağırladı. Sanatçı Taner Alakuş ve ekibinin birlikte hazırladığı özgün ve güncel eserlerden oluşan Duruş Sergisi ile minyatür sanatının incelikleri sosyal mesafe kurallarına uyularak gözler önüne serildi. Sergi açılışına gelen vatandaşlar, gruplar halinde sergi alanına alınarak yoğunluk yaşanması önlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sergi açılışına katılarak sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya geldi. Başkan Türkmen'in yaptığı konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesiyle sergi ziyarete açıldı. Başkan Hilmi Türkmen ve sanatçılar, birbirinden farklı eserleri birlikte inceledi.

Duruş sergisi hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'da gelenekli sanatlarımızın en önemlilerinden biri olan minyatür sanatının ustalarının eserleri olan bir sergi açıyoruz. Nevmekan Bağlarbaşı'nın hemen yanında galerimiz var, yeni açtığımız bir galeri. Burada birbirinden değerli, birbirinden güzel eserler sergileniyor, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor, ziyaretine sunuluyor. Bu minyatür aslında bizim tasvir, nakkaş, nakış dediğimiz sanatın günümüzdeki adı, modern Batı'daki adı minyatür. Minyatür sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisi, ustası Taner Alakuş ve onun öğrencilerinin hazırladığı bir sergi. Burada 58 ayrı eser sergileniyor. Mutlaka burayı sanatseverlerin, minyatür severlerin gezmelerini görmelerini arzu ederiz. Hem mekan çok özel, hem de eserler muhteşem. Minyatür sanatının zirvesi Üsküdar'da diyebiliriz" dedi.

Başkan Hilmi Türkmen ayrıca açılışta yaptığı konuşmada, "Şimdi 3. Nevmekan'ımız geliyor. Nevmekan Selimiye. Hepinizin bildiği Selimiye Hamamını restore ettik. Ekim ayının 15'inden önce Allah nasip ederse çok güzel bir 3. Nevmekan'ımızı açıyoruz" şeklinde konuştu.