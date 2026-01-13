Duruşma 23 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika
Duruşma 23 Şubat'a Ertelendi

13.01.2026 17:03
Mahkeme, sanıkları dinlemeden duruşmayı 23 Şubat'a erteledi ve Lütfü Savaş'ın katılımını kabul etti.

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan şikayetçi Lütfü Savaş'ın, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mağdur sıfatıyla davaya katılma talebinin kabulünü istedi. Ayrıca dosyada yer alan eksik ifadeler ile diğer eksikliklerin giderilerek yargılamaya devam edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyelere yazılan müzekkerelere verilen cevapların beklenilmesine hükmederken, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, dinlenen sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek davayı 23 Şubat'a erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Lütfü Savaş, Mahkeme, Güncel

