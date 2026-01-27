Dürüst Temizlik Görevlisi Telefonu Sahibine Ulaştırdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde belediye personeli, parkta temizlik yaparken bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinde görevli 47 yaşındaki İsmail Almaz, Beyazevler Mahallesi'deki Çamlık Park'ta temizlik yaptığı sırada yerde cep telefonu buldu.

Telefonun şarjı bittiği için sahibini öğrenemeyen temizlik işçisi, parktaki birçok noktaya cihazı bulduğunu belirten afişler astı.

Cep telefonunu aramak için parka dönen 34 yaşındaki Engin İdrisoğlu, yazıyı görüp Almaz ile iletişime geçti.

İdrisoğlu, iş yerinde bir araya geldiği Almaz'dan telefonunu aldı.

İsmail Almaz, gazetecilere, parka astığı afişler sayesinde telefonu sahibine ulaştırdığını söyledi.

Almaz'a teşekkür eden İdrisoğlu da "Sağ olsun telefonumu bulan ağabeyimiz ilan asıp iletişim numarası bırakmış. Telefonumu sağ salim teslim aldım. Dürüst insana denk gelmek az rastlanır. Çok sağ olsun." ifadelerini kullandı.