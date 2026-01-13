Dürzi Lider Hicri'den Suriye'nin Bölünmesi İddiası - Son Dakika
Dürzi Lider Hicri'den Suriye'nin Bölünmesi İddiası

13.01.2026 13:23
Hikmet el-Hicri, Suriye'nin bölüneceğini ve İsrail'in kendilerine destek verdiğini açıkladı.

Suriye'nin güneyinde Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan ve İsrail'in açıktan destek verdiği Dürzi lider Hikmet el-Hicri, Suriye'nin sonunda "bölüneceği" iddiasında bulundu.

Hicri, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, Tel Aviv'e övgüler dizerken Şam yönetimini hedef aldı.

İsrail'in desteklediği Hicri, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin "El Kaide'nin devamı DEAŞ yönetimi olduğunu ve tüm azınlıkları yok etmeyi hedeflediklerini" ileri sürdü.

Suriye ordusu ile taraftarları arasında Temmuz 2025'teki çatışmalara atıfta bulunan Hicri, bunun "Dürzilere karşı bir soykırım olduğunu ve bundan da İsrail'in yardımı sayesinde kurtulduklarını" savundu.

Temmuz 2025'teki çatışmalarda tüm Arap ülkelerinin Şam yönetiminin yanında yer aldığını dile getiren Hicri, başta Türkiye olmak üzere Suriye yönetimini doğrudan destekleyen ülkeler olduğunu ifade etti.

Hicri, Tel Aviv ile devrik Beşşar Esed rejimi sırasında da ilişkilerinin olduğunu belirterek, "(İsrail ile) Bağlantı, Esed rejiminin düşüşünden çok önce kuruldu." bilgisini paylaştı.

Dürzi lider, İsrail'in uluslararası hukuk devleti olduğunu savundu.

Şam yönetimiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Suriye'den ayrılarak bağımsızlık hedeflediklerini dile getiren Hicri, "Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin geleceğini nasıl gördüğü sorulan Hicri, "Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası, İsrail ile ittifak kurmuş bir kol olarak görüyoruz. İlişki uluslararası ve önemli. İsrail, gelecekteki düzenlemeler için tek garantör ve yetkili kuruluştur." iddiasında bulundu.

Hicri, tam bağımsızlık talep ettiklerini ancak dış bir garantörün gözetimi altında bir geçiş dönemi özerklik aşamasınınr da mümkün olduğunu bunun için de İsrail'in uygun olduğunu ileri sürdü.

Suriye'nin gelecekte bölüneceğini savunan Hicri, "Suriye bölünmeye ve bağımsızlıkla özerklik kurmaya doğru gidiyor. Gelecek budur." ifadesini kullandı.

Dürzi lider Hikmet el-Hicri, "İsrail ile aralarında insani koridor olmadığını bunun da bölgelerine yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı" dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

