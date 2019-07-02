Son Dakika Haberleri: 'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor
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'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor

1 saat önce

Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü'nün 'Düşlü Geçmiş Zaman' adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor, System.String[]
Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü'nün 'Düşlü Geçmiş Zaman' adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Trump Art Gallery, 01 -31 Temmuz tarihleri arasında Aylin Örücü'nün 'Düşlü Geçmiş Zaman' adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin yaptığı sergide Aylin Örücü, bazen eskizler bazen de düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifade ile tuvale aktardığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor, duygularına en yakın gerçeklerin onlar olduğunu izleyiciye hissettiriyor.

Resim yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu söyleyen sanatçı, "Bombalara karşı huzur, bir tavşan uykusunda mümkün olurken, su yüzeyine ulaşmış bir kadın figürüyle ruhumu dinlenirken bulabiliyorum" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden tam puanla mezun olan Aylin Örücü, Prof. Kemal İskender ve Mustafa Ata atölyesinde eğitim gördü. Hüsnü Koldaş atölyesinde duvar resmi ve mozaik çalışmaları yapan sanatçı, kişisel sergilerinin yanı sıra çok sayıda karma sergiye katıldı.

'Düşlü Geçmiş Zaman' sergisi, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
Donald Trump, Kültür Sanat
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