Son Dakika Haberleri: - DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI
Son Dakika Güncel Haber

- DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI

2 saat önce

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA - ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Görevi kötüye kullanmak suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI, System.String[]
Yüksel KOÇ- İstanbul DHA - ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Görevi kötüye kullanmak suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.
NE OLMUŞTU
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.
İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, Görevi kötüye kullanmak suçundan suç duyurusunda bulundu.
SAVCILIK DAVA AÇTI
Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası! İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım Son dakika! AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]