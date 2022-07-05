Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

05.07.2022 20:47

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dut toplamak isteyen yaşlı adam, çıktığı ağacın dalının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dut toplamak isteyen yaşlı adam, çıktığı ağacın dalının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Ersözlü Sokak üzerinde meydana gelen olayda Mehmet Canberk (60), dut toplamak için ağaca çıktı. Talihsiz adam, bastığı dalın kırılması üzerine yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Mehmet Canberk, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Canberk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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