Duvarını kırıp, girdikleri iş yerinden 300 bin liralık sigara çaldılar

ÇANAKKALE'de, duvarını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 11 bin paket sigara çalan 3 şüpheli yakalandı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde N.K., C.H. ve S.H., 10 Haziran'da iş yerine duvarını kırarak girdi. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri N.K., C.H. ve S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalınan 11 bin paket sigarayı da iş yeri sahibine teslim etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.