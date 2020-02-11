Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Son Dakika

Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

6 saat önce

Cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildiDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitiren, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.

Cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitiren, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.

4 Şubat'ta Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz derede akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, dün arama çalışmalarının 7'nci gününde olay yerinin yaklaşık 25 kilometre uzağında dere yatağında Muhammet Yılmaz'ın cesedini buldu. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Güzeldere Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler minibüsle götürüldü.

Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:29 Kaynak: DHA
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