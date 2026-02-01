Düzce'de 13 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
3. Sayfa

Düzce'de 13 Göçmen Yakalandı

Düzce\'de 13 Göçmen Yakalandı
01.02.2026 10:18
Düzce'de polis ve jandarma, yasa dışı giriş yapan 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzce Polis ve Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda polis sorumluluk bölgesinde 4, jandarma sorumluluk bölgesinde 9 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 13 Göçmen Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de 13 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
