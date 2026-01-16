Düzce'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Düzce'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

16.01.2026 15:29
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan TIR'larda gizlenen 14 Afgan kaçak göçmen bulundu, 3 organizatör tutuklandı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan 2 TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasına gizlenmiş halde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan yola çıkan 2 TIR'la kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Düzce'de Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ların dorsesindeki kasaların arkasına saklanmış halde 14 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili F.K., Y.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, Güncel, Göçmen, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

