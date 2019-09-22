Son Dakika Haberleri: Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı
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Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı

41 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan 3 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Düzce'de 3 katlı ev yandı: 2 yaralı, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan 3 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hocartman köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1, 5 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü.

Yığılca, Ilgın, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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