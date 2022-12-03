Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar

Düzce'nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Depremde kalp krizi ve düşme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan da yaralandı. Sarsıntının ardından 200'ün üzerinde de artçı deprem meydana geldi.

4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Düzce bu sabaha da sallanarak uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova'nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.