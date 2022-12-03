Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar - Son Dakika
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Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar

03.12.2022 09:40

Düzce, geçtiğimiz hafta yaşanan 5.9'luk depremden sonra sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sebebiyle olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Depremde kalp krizi ve düşme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan da yaralandı. Sarsıntının ardından 200'ün üzerinde de artçı deprem meydana geldi.

4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Düzce bu sabaha da sallanarak uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce'de 4.1 büyüklüğünde deprem

OLUMSUZ İHBAR YOK

Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova'nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Kaynak: İHA
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Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar - Son Dakika
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