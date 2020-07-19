Düzce'de ana caddedeki poşet polisi alarma geçidi - Son Dakika

Düzce'de ana caddedeki poşet polisi alarma geçidi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde devriye görevi yapan mahalle bekçilerinin Düzce'nin ana caddesi üzerinde fark ettikleri şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde devriye görevi yapan mahalle bekçilerinin Düzce'nin ana caddesi üzerinde fark ettikleri şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten bayan iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı


Olay; gece saatlerinde Düzce'nin ana caddesi olan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle ve sokaklarda devriye atan mahalle bekçileri, çöp kutusu yanında şüpheli poşeti fark ettiler. Hemen merkeze haber veren bekçiler, olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldılar. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı jammer kurarak şüpheli poşetin yanına gitti. Poşeti inceleyen bomba imha uzmanı fünye kurarak kontrollü patlatma yaptı. Fünye ile imha edilen poşetten bayan iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.


Ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekibinin poşetten çıkanları incelemesinin ardından cadde trafiğe açıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 05:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de ana caddedeki poşet polisi alarma geçidi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:13 Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 21:27 Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
00:13
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum
21:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 07:13:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de ana caddedeki poşet polisi alarma geçidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]