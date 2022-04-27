Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı

27.04.2022 14:02

Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanının genişletilmesi ve üretime katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 40 ton yerli çeltik tohumu çiftçilere teslim edildi.

Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanının genişletilmesi ve üretime katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 40 ton yerli çeltik tohumu çiftçilere teslim edildi.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ile "Düzce'de Çeltik Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı" projeleri kapsamında 68 çiftçiye tohum dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Konuralp Meydan Mahallesi'nde düzenlenen törenle verilen çeltik tohumları, yaklaşık 2 bin 500 dekar alana ekilecek.

Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, AA muhabirine, çiftçilere yaklaşık 40 ton çeltik tohumu desteği yaptıklarını söyledi.

Bölgenin pirinciyle ünlü olduğuna değinen Tatoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun yüzde 67'si Tarım ve Orman Bakanlığı destekli. Ülkemizdeki 5 coğrafi tescilli pirinçten bir tanesi Konuralp pirinci. Amacımız, bu pirincin ekim alanını genişletmek ve çiftçilerimize üretim alanında katkı sağlamak. Geçen sene kurutma tesisimizi kurduk. Bu sene de paketleme tesisimizi kuracağız. Ayrıca belediyenin de paketleme desteği var. Her zaman çiftçinin yanındayız. Asıl amacımız, tohumun iyi olması. Tohum iyi olacak ki verim iyi olsun. Bu konuda çiftçilerimizden güzel dönüş almak mutluluk verici."

Üretici İsmet Aktepe ise çeltik tarımıyla ilgilendiğini belirterek, "Çeltik ekiyoruz. Devletimiz de bize yardım etti. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı

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Çeltik üreticilerine 12 ton sertifikalı tohum dağıtıldı Çeltik üreticilerine 12 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçilere 40 ton yerli çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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