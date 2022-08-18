Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.08.2022 14:40
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüpheliden uyuşturucu madde aldığı gerekçesiyle bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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