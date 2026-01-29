Düzce\'de Fabrikada Yangın Çıktı

Düzce'de strafor üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, D-100 karayolu her istikamete trafiğe kapatıldı.

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca yangın nedeniyle D-100 karayolu her iki istikamete trafiğe kapatıldı. Sadece yangın söndürme araçları ile güvenlik güçlerinin geçişine izin verilyor. - DÜZCE