Düzce\'de Güvenlik Toplantısı

28.01.2026 11:46
Düzce İl Emniyet Müdürü başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında, müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla genel emniyet ve asayişe ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerinin mevcut durumu ele alınırken, suç ve suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulamalar, önleyici tedbirler ve devam eden faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik alınması gereken önlemler, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Sahadan gelen veriler ışığında yapılan değerlendirmelerle, güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi hedeflendi. İl Emniyet Müdürü Ergüder, toplantıda yaptığı değerlendirmede, ekiplerin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, il genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

