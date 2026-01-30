Düzce'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Düzce'de Güvenlik Toplantısı

30.01.2026 11:31
Düzce'de güvenlik önlemleri değerlendirildi, asayiş ve huzur için alınan tedbirler ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makamındaki toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınırken; suç ve suçlularla mücadele, kamu düzeninin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve vatandaşların huzurunu tehdit eden unsurlara karşı alınan önlemler değerlendirildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis sorumluluk bölgesinde yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen denetimler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik ise jandarma sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetleri ile devam eden uygulamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Makas, Düzce'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, güvenlik birimlerinin koordinasyon içerisinde, kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

