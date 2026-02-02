Düzce\'de Huzur Uygulaması: 5 Aranan Yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 4 bin 159 şahıs sorgulanırken, aranan 5 kişi yakalandı.

Düzce'de kamu düzeninin korunması vatandaşların üzerinde güven duygusunun pekiştirilmesi ve suç işlemeyi amaçlayan kişi ve grupların caydırılarak aranan şahısların yakalanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor. Üniversitesi bölgesi Konuralp'te hafta sonu yapılan Düzce Huzur Uygulamasında 4 bin 159 şahıs, 991 araç, 112 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 455 şişe kaçak alkol, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet fişek, 1,83 gram esrar, 0,5 gram metamfetamin, 1 adet baston kılıç, 1 adet muşta ele geçirildi, aranan 5 kişi yakalandı.

Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi. - DÜZCE