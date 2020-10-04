İneklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de ineklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce'den Yığılca yönüne giden Mustafa K. yönetimindeki 81 ABK 131 plakalı otomobil, Çakırlar mevkisinde, kara yolunda bulunan üç büyükbaş hayvana çarptı.

Otomobil sürücüsü ile eşi Hayriye K. yaralandı. Kazada bir inek telef olurken, iki ineğin ise bacakları kırıldı. Telef olan inek, çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü Mustafa K. ile Hayriye K. sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ile telef olan büyükbaş hayvan çekiciyle yoldan kaldırıldı.

İneklerin sahibi olduğu anlaşılan bir kadın ise kaza yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.