Düzce'de Kaçak Avcılara Termal Dronlu Operasyon
Düzce'de Kaçak Avcılara Termal Dronlu Operasyon

Düzce\'de Kaçak Avcılara Termal Dronlu Operasyon
19.01.2026 13:14
Düzce'de termal dronla yapılan denetimde kaçak avcıların sığınağı imha edildi, yakalama çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler, zorlu arazi şartlarında termal dronla tarama yaptı. Dronu görünce sığınağa saklanmaya çalışan kaçak avcıların barınağı yıkılarak kullanılamaz hale getirilirken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramada, Melen Çayı kenarında kaçak avcılar tarafından inşa edilen sığınak tespit edildi.

Dron kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, cihazı fark eden bir şüphelinin sığınağa girerek gizlenmeye çalıştığı, arazideki diğer kişilerin ise bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak avcılıkta bekleme noktası olarak kullanıldığı belirlenen yapıyı yıkarak imha etti. Kimlik tespiti ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz arazi ve hava şartları gözetmeksizin aralıksız devam ediyor. Coğrafi şartların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda, termal dron sistemlerimizle gece-gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir bir ekosistemin tesisi amacıyla, teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce'de Kaçak Avcılara Termal Dronlu Operasyon

Düzce'de Kaçak Avcılara Termal Dronlu Operasyon
