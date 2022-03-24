Düzce'de kaçak çalışan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çalışma izinleri olmayan 7 yabancı uyruklu işçi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 7 kişinin Gümüşova ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yabancı uyruklu şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Kaçak işçi çalıştıran iş yerine ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. - DÜZCE