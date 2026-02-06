Düzce'de Kazada Motosikletli Yaralandı - Son Dakika
Düzce'de Kazada Motosikletli Yaralandı

06.02.2026 10:49
Düzce'de halk otobüsü, otomobile çarpmamak için manevra yaparken motosikletle çarpıştı.

DÜZCE'de, caddeye çıkmaya çalışan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı özel halk otobüsü, motosikletle çarpıştı. Araç içi kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 81 HO 1036 plakalı özel halk otobüsü, sokaktan caddeye çıkmak isteyen 81 DZ 244 plakalı otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu sırada otobüs, solundan geçmeye çalışan plakasız elektrikli motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kazada, motosikletin sürücüsü yara almazken, arkasındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

