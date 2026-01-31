Düzce'de Orman Koruma Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Düzce'de Orman Koruma Denetimleri Artıyor

31.01.2026 11:30
Düzce'de orman kaçakçılığını önlemek için denetimler devam ediyor, vatandaşlar destek çağrısı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve kaçak emval nakliyatının önüne geçilmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve noktalarda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yürütülen denetimler kapsamında, orman ürünlerinin taşınmasına ilişkin sevk pusulası, nakliye tezkeresi ve taşıma belgeleri titizlikle kontrol edildi. Mobil kontrol noktalarında durdurulan araçlarda taşınan emvalin kaynağı ile ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak gerekli incelemeler yapıldı. Denetimlerin, orman kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, izinsiz kesim ve kaçak taşımacılığın önlenmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından benzer önleme ve arama uygulamalarının yıl boyunca devam edeceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan ormanların korunmasına yönelik çalışmalara destek olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce'de Orman Koruma Denetimleri Artıyor
