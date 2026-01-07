Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artışta - Son Dakika
Ekonomi

Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artışta

Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Artışta
07.01.2026 12:11
Düzce'de orman ürünü ihracatı 2025'te 23 bin 391,39 ton olarak gerçekleşti, geçen yıla göre artış.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de orman ürünü ihracatı geçen yılın üstüne çıktı. Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken 2025 yılında 23 bin 391,39 ton orman ürünü ihracatı yapıldı.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den orman emvali ihracatı geçen yılın üstüne çıktı. Düzce'de ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton, eylül ayında bin 629 ton, ekim ayında 2 bin 43,45 ton, kasım ayında 8 bin 671 ton, aralık ayında ise 1080,44 ton olmak üzere yılın 12 ayda toplam 23 bin 391,39 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de geçen yıl 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artışta - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artışta - Son Dakika
