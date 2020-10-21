Düzce'de otogarda HES kodu uygulaması yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce Otobüs Terminal'inde yolcu ve halk otobüslerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada vatandaşların HES kodlarının tam olduğu gözlemlendi.

Korona virüs salgını sonrasında yolculuk yapacak vatandaşların HES kodu alması zorunlu hale getirildi. Şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların yanı sıra ilçeler arası otobüslere binen yolcuların da HES kodu alması zorunlu hale getirilince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce Otobüs Terminali'nde yolcu ve halk otobüslerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şehirlerarası yolculuk yapan otobüs içerisinde bulunan vatandaşların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Yapılan uygulamada vatandaşların HES kodlarının alındığı görüldü. Ayrıca ilçeler arası yapılan yolculukta da HES kodu sorunu yaşanmadı. Trafik ekipleri ayrıca araç sürücüleri ve vatandaşlara da maske ve mesafe konularında da uyarılarda bulundu. - DÜZCE