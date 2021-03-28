Düzce'de silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Düzce'de cuma gecesi iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 5 kişiden birinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan inşaat firmasının ofisine alacak meselesi için Sakarya'dan gelen bir grubun silahlı saldırısı sonucu yaralananlardan İzzet Dev (43), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde öldü.

Yaralı Nihat B, Talip R, Emin A. ve E.Ç'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından faallerin yakalanması için çalışma başlatan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına aldığı ve sorgularının sürdüğü belirtildi.