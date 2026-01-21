Düzce'de Soğuk Hava ve Gizli Buzlanma - Son Dakika
Düzce'de Soğuk Hava ve Gizli Buzlanma

Düzce'de Soğuk Hava ve Gizli Buzlanma
21.01.2026 09:38
Düzce'de kar yağışının ardından meydana gelen sis ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışının ardından sis ve soğuk hava etkili oldu. Şehir merkezinde eksi 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda yaşanan gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışların ardından sis ve soğuk hava etkili olmaya başladı. Şehirde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, araçlar sis bulutunun içinde kayboldu. Diğer yandan hava sıcaklıkları ise eksi 3 derecelere kadar düştü. Eksiye düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda gizli buzlanma oluştu. Bazı araçların üzeri buz tutarken, özellikle yokuş çıkmaya çalışan sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Yetkililer, araç sürücülerini uyararak, takip mesafesine ve gizli buzlanmaya dikkat etmelerini istediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Düzce

