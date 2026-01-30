Düzce'de Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce\'de Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
30.01.2026 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaynaşlı'daki strafor fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

"Can kaybımız yok buna şükrediyoruz"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere, işletme yetkililerinin beyanına göre strafor üretimi yapan fabrikada yangının elektrik santralinden çıktığını söyledi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine Düzce Belediyesi başta olmak üzere 7 ilçe ve 2 beldeden ekiplerin sevk edildiğini ve yangına müdahale edildiğini belirten Makas, "Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta, vardiyada olan arkadaşların burnu dahi kanamadan fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sıçramasını kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu." diye konuştu.

Makas, yangını söndürmek için 13 itfaiye ekibi, AFAD ve jandarma başta olmak üzere ekiplerin seferber olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İtfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerimiz burada mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle müdahalede bulunduk. Başta belediyelerimiz, AFAD, jandarma, sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Yangında soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar itfaiye, AFAD ve jandarma ekibimiz bulunacak ve tamamıyla soğutmuş olacağız. Düzce'mize, insanımıza geçmiş olsun. Önemli olan cana bişey olmadı, malın tekrar yerine konulabileceğini hep beraber göreceğiz, Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. D-100 kara yolunda kısa bir kapama yaptık. Onu da an itibarıyla tekrar trafiğe açacağız. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: AA

Güvenlik, Kaynaşlı, Ekonomi, İtfaiye, Güncel, Çevre, Düzce, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.