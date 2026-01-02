Düzce\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce bağlantı yolunda meydana geldi. Taha A. (18) yönetimindeki 77 AAF 529 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Taha A. ile yolcu konusundaki Ali Sefa K. (18) araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. İki yaralı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.