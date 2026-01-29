Düzce'de Tır ve Otobüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Düzce'de Tır ve Otobüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Düzce'de Tır ve Otobüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
29.01.2026 09:36
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada otobüs muavini hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde meydana gelen tır ve otobüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 02.50 sıralarında Z.Y. idaresinde bulunan 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü ile orta şeritte seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde bulunan Ş.İ. idaresindeki 50 ABP 724 plakalı çekiciye takılı 50 AFH 308 plakalı yarı römorka arkadan çarpması sonucu çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada; otobüs şoförü Z.Y. ve otobüs muavini R.Ü. ağır şekilde, otobüste yolcu olarak bulunan D.Y. ve çekici şoförü Ş.İ. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Muavin Resul Ü. sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

