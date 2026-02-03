Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıklaştı

Düzce'de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son bir haftada sürdürdüğü çalışmalarda 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 2 bin 910 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, son bir haftalık süreçte 18 bin araç ve motosiklet denetlendi. Denetimlerde 419 araç trafikten men edilirken, 2 bin 910 araca da idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE