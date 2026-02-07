Düzce'de Türkiye Yüzyılı Sohbetleri Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Türkiye Yüzyılı Sohbetleri Toplantısı

Düzce\'de Türkiye Yüzyılı Sohbetleri Toplantısı
07.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Düzce'de Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Düzce Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformu tarafından Kalıcı Konutlar bölgesindeki Erguvan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüş, yeniden diriliş, inşa ve ihya yoluna girildiğini söyledi.

Makas, bu yolda herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "86 milyon birbirini sevecek ve böylece Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyeceğiz. Özlenen, beklenen, Türk milletinin dünyaya nizam vermesidir. Mazlum coğrafyalarda tekrar adaleti ve hoşgörüyü tesis etmesi, inşallah gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye Yüzyılı vizyonunu, tek bayrak, tek millet, tek, devlet ve tek vatan düsturu çerçevesinde her vatandaşın daha müreffeh, demokratik, terörden arındırılmış, tam bağımsız Türkiye'ye kavuşması ideali olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bu sürecin esas ismi, Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecidir. Bu sürecin temel hedefi, Türkiye'deki siyasetin, siyasi partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin terör vesayetinden arındırılmasıdır. Bölge halkının üzerine kümelenen terör baskısından arındırılması, terör örgütünün silahsızlandırılması ve yok edilmesidir." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in de konuşma yaptığı programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Türkiye, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Türkiye Yüzyılı Sohbetleri Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.
TÜVTÜRK'te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 18:37:23. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Türkiye Yüzyılı Sohbetleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.