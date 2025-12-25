Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2694 Hap Ele Geçirildi

Düzce'de 2 bin 694 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kültür Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan E.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 bin 694 uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram esrar ele geçildi.

E.K'dan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.