Ahmimder Genel Başkanı Ayşegül Aksu da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların güzel bir gün geçirmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Babalar Günü, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı - Son Dakika

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