Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı - Son Dakika
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Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı

19.06.2022 17:55
Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı

Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (Ahmimder) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 16 öksüz ve yetim çocuk, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (Ahmimder) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 16 öksüz ve yetim çocuk, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bölgedeki rafting işletmelerine getirilen çocuklar, özel kıyafetleri giyerek rafting yapmanın sevincini yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, bu özel günde yetim ve öksüzleri sevindirmek istediklerini söyledi.

Ahmimder Genel Başkanı Ayşegül Aksu da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların güzel bir gün geçirmesini hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Babalar Günü, Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı - Son Dakika

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