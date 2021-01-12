Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadı.

Sis, kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi öngörüldüğünü bildirdi.

Bölgede perşembe gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor.