Düzce'de yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sürücü A.Ç.G, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.

D-100 kara yolunda Gümüşova ilçe girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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